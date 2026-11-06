MotoGp Qatar: Jake Dixon sulla Honda di Joan Mir

06 Nov 2026 - 10:02
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Jake Dixon sostituirà Joan Mir nel Gran Premio Qatar Airways del Qatar. Ad annunciarlo il team Honda HRC Castrol. Lo spagnolo, rientrato dopo una pausa causata da problemi di salute nello scorso round corso in Malesia, si è ritirato nella domenica del GP ed è impegnato in un percorso di recupero, a casa. Dixon ha fatto parte del campionato del mondo dal 2019 al 2025, collezionando sette successi e 22 podi nella classe Moto2. Ha alle spalle due apparizioni in MotoGP, entrambe nel 2021, con un 19° posto come miglior piazzamento, nell'appuntamento di casa di Silverstone. La sua prima stagione fra le derivate di serie, nel 2026, è stata influenzata dagli infortuni. Nella seconda parte dell'anno, tornato in forma, ha chiuso per cinque volte nei primi dieci in sella alla Honda CBR1000RR-R SP. "Ringrazio Honda HRC per questa opportunità", le parole di Dixon. "Essere chiamato per guidare una di queste moto è fantastico, non vedo l'ora. Credo che ogni pilota, fin da bambino, sogni di correre per il team ufficiale Honda in MotoGP". "È passato un po' di tempo dalla mia ultima volta su una MotoGP. Dovremo affrontare il fine settimana con calma, procedendo passo dopo passo. Auguro il meglio a Joan e spero di rivederlo presto in sella. Anche per me non è stato un anno semplice, capisco bene la sua situazione. Cercheremo di sfruttare al meglio questo weekend".

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