Torino: 50 anni senza Ferrini, domenica una messa al Filadelfia

06 Nov 2026 - 10:30
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Il Torino si prepara a ricordare Giorgio Ferrini nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Domenica 8 novembre, alle ore 11, al Filadelfia sarà celebrata una santa messa in suffragio dello storico capitano granata, morto tragicamente il 10 novembre 1976 all'età di 37 anni a pochi mesi dalla vittoria dello scudetto. La scelta del luogo non è casuale: proprio al Filadelfia, infatti, si svolsero i funerali di Ferrini, officiati da Don Francesco Ferraudo, storico cappellano del Torino. La partecipazione sarà aperta a tutti i tifosi e a coloro che vorranno rendere omaggio all'ex capitano, l'accesso all'impianto sarà consentito dalle ore 10.30 attraverso l'ingresso di via Filadelfia con possibilità di raggiungere la tribuna coperta.

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