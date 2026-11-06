Gasp in piena emergenza: Dybala e Rensch out, Koné e Gollini più no che sì

La Roma, insomma, non sta benissimo ma Gasperini ha saputo dimostrare quanto sia in grado di sopperire a qualsiasi emergenza. Il morale non è al massimo, dopo l'ennesimo rimontone finale in Champions, ma la classifica in campionato è sempre più che soddisfacente. Contro il Sassuolo di Aquilani, squadra che non può permettersi l'ennesimo passo falso, è probabile che, davanti al portiere, ci saranno Mancini, Ndicka ed Hermoso, con Molina e Wesley sulle fasce e De Roon e Cristante in mezzo. Davanti uno schieramento più offensivo con Mora e Soulé a supporto di Malen, con Pisilli prima alternativa a centrocampo o ai due trequartisti. Con l'Inter impegnata con il Como e la Lazio nella complicatissima trasferta di Napoli, c'è la seria opportunità di avvicinarsi alla vetta. E Gasp non vuole lasciarsela scappare.