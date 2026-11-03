Marquez sulle tracce di... Antonelli in Qatar, Aprilia pronta a dare battaglia
Il terzultimo atto della stagione lancia lo spagnolo verso il titolo numero diecidi Stefano Gatti
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Autunno, tempo di Mondiali: dopo Antonelli in Messico sarà la volta di Marc Marquez? Nel Gran Premio del Qatar in programma nel fine settimana, il Cannibale ha la prima chance di mettere al sicuro il decimo titolo iridato staccando - a missione compiuta - Valentino Rossi. Per riuscirci, il ducatista dovrà incasellare nel weekend di Losail trenta più di Jorge Martin e otto più di Marco Bezzecchi, i due piloti del team ufficiale Aprilia Racing. Con la vittoria di domenica 1. novembre in Malesia, Marc ha toccato quota 399, prendendo il largo sull'infortunato Martin, rimasto fermo a quota 332 punti e quindi staccato ora di quarantaquattro lunghezze dalla vetta. Sono invece 67 (a tre GP e altrettante Sprint dal termine) i punti di ritardo dell'italiano. Per Marquez la strada verso il titolo da doppia cifra sembra insomma spianata. Lo spagnolo ha vinto solo due volte a Losail: nel lontano 2014 con la Honda e - molto più recentemente - lo scorso anno dalla pole davanti a Francesco Bagnaia e a Franco Morbidelli (dopo essersi imposto anche nella Sprint), quando ancora la corsa andava in scena ad inizio stagione.
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Ducati e Yamaha si sono più o meno equamente spartite il podio alto della premier class di Losail nelle ultime dieci edizioni, con sei successi per la Casa di Borgo Panigale e quattro per quella di Iwata, che nell'albo d'oro del Gran Premio del Qatar (la cui prima edizione risale al 2024) primeggia con nove successi contro gli otto delle Ducati e i tre della Honda. Domenica 8 novembre però la Rossa ha la possibilità di far pari, visto che lo scorso fine settimana Yamaha ha ufficializzato la propria rinuncia a prendere parte alla corsa per la situazione Medio Oriente. Oltre ai due piloti factory Fabio Quartararo e Alex Rins, non saranno della partita i due del team clienti Prima Pramac Jack Miller e Augusto Fernandez: quest'ultimo avrebbe dovuto sostituire l'infortunato Toprak Razgatlioglu.
Non potrà prendere parte agli (eventuali) festeggiamenti iridati a Losail del fratello maggiore anche Alex Marquez che - subito dopo il terzo posto di Sepang alle spalle dello stesso Marc e di Acosta - è rientrato in Spagna per un intervento chirurgico di stabilizzazione della clavicola destra fratturata la scorsa primavera a Barcellona. Incerta anche la situazione del compagno di squadra Fermin Aldeguer, lui pure in non perfette condizioni fisiche dopo la frattura alla mano destra rimediata nel GP dell'Indonesia. Gresini ha sempre a disposizione l'altro spagnolo Iker Lecuona che quest'anno ha già sostituito Marquez Jr. in Ungheria e Aldeguer in Inghilterra, Australia e Malesia: in preallarme il supersub Ducati Michele Pirro.