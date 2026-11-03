Marquez sulle tracce di... Antonelli in Qatar, Aprilia pronta a dare battaglia

Ducati e Yamaha si sono più o meno equamente spartite il podio alto della premier class di Losail nelle ultime dieci edizioni, con sei successi per la Casa di Borgo Panigale e quattro per quella di Iwata, che nell'albo d'oro del Gran Premio del Qatar (la cui prima edizione risale al 2024) primeggia con nove successi contro gli otto delle Ducati e i tre della Honda. Domenica 8 novembre però la Rossa ha la possibilità di far pari, visto che lo scorso fine settimana Yamaha ha ufficializzato la propria rinuncia a prendere parte alla corsa per la situazione Medio Oriente. Oltre ai due piloti factory Fabio Quartararo e Alex Rins, non saranno della partita i due del team clienti Prima Pramac Jack Miller e Augusto Fernandez: quest'ultimo avrebbe dovuto sostituire l'infortunato Toprak Razgatlioglu.