Sinner saluta Cahill, al suo posto arriva Magnus Norman: il profilo

Dopo settimane di voci, questa volta l'addio di Darren Cahill al team di Jannik Sinner è ufficiale. Il super-coach australiano ora dovrebbe ritirarsi e la sua eredità sarà raccolta dallo svedese Magnus Norman. Cahill, figura chiave nel percorso di crescita dell'altoatesino a partire dall'estate del 2022, aveva già valutato l'addio al termine della passata stagione, prima di decidere di proseguire il sodalizio per un'ulteriore annata (dopo la vittoria di Wilmbledon, ndr). Norman entrerà nello staff dell'azzurro a dicembre e andrà ad affiancare Simone Vagnozzi, ricomponendo la struttura tecnica che ha portato l'azzurro ai vertici del tennis mondiale.