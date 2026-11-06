Tennis, Sinner si separa da Cahill: "Cinque anni indimenticabili, grazie"

"Cahill è entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022 e, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascesa dell'italiano ai vertici del tennis mondiale - spiega la nota - La loro collaborazione ha portato Sinner a conquistare cinque titoli del Grande Slam e due ATP Finals, oltre a completare il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i tornei ATP Masters 1000. Nel giugno 2024, inoltre, ha raggiunto per la prima volta il numero 1 del ranking mondiale. Traguardi che testimoniano anni di dedizione, miglioramento costante e una convinzione condivisa nelle possibilità di raggiungere grandi obiettivi insieme. Al di là dei risultati sportivi, l'esperienza, la visione e la tranquillità di Cahill hanno rappresentato un punto di riferimento costante per Sinner. Nel corso degli anni, i due hanno costruito un rapporto fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sviluppando una profonda amicizia oltre alla collaborazione professionale".