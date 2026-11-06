Tennis, Sinner si separa da Cahill: "Cinque anni indimenticabili, grazie"

"Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi". È quanto si legge in un comunicato stampa del tennista azzurro, attuale numero due della classifica Atp, che annuncia anche l'ingresso di Magnus Norman nello staff tecnico di Sinner "all'inizio del prossimo mese".
"Cahill è entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022 e, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascesa dell'italiano ai vertici del tennis mondiale - spiega la nota - La loro collaborazione ha portato Sinner a conquistare cinque titoli del Grande Slam e due ATP Finals, oltre a completare il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i tornei ATP Masters 1000. Nel giugno 2024, inoltre, ha raggiunto per la prima volta il numero 1 del ranking mondiale. Traguardi che testimoniano anni di dedizione, miglioramento costante e una convinzione condivisa nelle possibilità di raggiungere grandi obiettivi insieme. Al di là dei risultati sportivi, l'esperienza, la visione e la tranquillità di Cahill hanno rappresentato un punto di riferimento costante per Sinner. Nel corso degli anni, i due hanno costruito un rapporto fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sviluppando una profonda amicizia oltre alla collaborazione professionale".
Norman, conclude la nota, "allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo, entrerà a far parte dello staff tecnico di Sinner all'inizio del prossimo mese, affiancando Simone Vagnozzi".
IL VIDEO-SALUTO DI SINNER A CAHILL
"Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo italiano magro con tante domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte. Mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei entrato nella mia squadra come uno dei miei allenatori. Molto presto, sei diventato molto più di questo. Qualcuno di cui potermi fidare. Qualcuno su cui poter contare. Un amico.
Melbourne. Il primo Slam. Il numero uno. Wimbledon. Potrei continuare. Ne abbiamo passate tante insieme. Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025. E in qualche modo, non sono riuscito a liberarmi di te. Ma non sono i trofei la cosa che ricorderò di più. È tutto ciò che c'è intorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, l'affetto. Anche i giorni in cui tutto sembrava pesante. Sei stato presente per tutto questo. Ho sempre saputo di essere in buone mani. E non solo io. Chiunque viaggi con noi. Chiunque dietro le quinte. Con te, siamo molto più di una squadra.
Mi hai insegnato molto. Che il tennis è importante, ma non è tutto. Che essere un buon giocatore comincia con l'essere una buona persona. E che le cose complicate possono essere semplici. Spero di averti insegnato qualcosa anch'io. Tipo come colpire una pallina da golf.
Mi mancherà guardare verso il mio box dopo un punto importante e vederti lì. E questa stagione non è finita come volevamo. Ma questo non cambia ciò che abbiamo fatto. O ciò che questi anni significano per me.
Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa ti è stato richiesto. Non lo do per scontato. Devo gran parte di ciò che sono come giocatore e come persona a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno.
Grazie, amico mio, di tutto. È stato un privilegio".