MotoGP, Marquez: "Amaro in bocca per Austin, ma in Qatar il potenziale è ottimo"

Il team Ducati ufficiale è pronto a tornare in pista per il GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2025, dopo un weekend dolceamaro ad Austin, chiuso con la caduta di Marc Marquez e con il trionfo di Francesco Bagnaia: "Chiudere un weekend, praticamente perfetto fino a quel momento, con una caduta è una cosa che lascia sempre un po’ d’amaro in bocca - le parole dello spagnolo, sorpassato in vetta alla classifica dal fratello Alex -. Un peccato, è stata una frazione di secondo e dobbiamo tornare subito al lavoro e continuare a rimanere concentrati. Abbiamo un ottimo potenziale, su questo tracciato la Ducati è sempre stata competitiva e possiamo fare bene".