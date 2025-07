MotoGP, GP Germania: Marc Marquez davanti a Miller e Bezzecchi nelle libere, Bagnaia nono

Venerdì di prove, in tutti i sensi, in Germania con Ducati che si prende la scena. In primis con Marc Marquez e il suo 1:20.372 che mette la rossa di Borgo Panigale davanti a tutti. Poi con le modifiche apportate alla moto di Bagnaia, in pista con una GP25 con due supporti in carbonio sul telaio per aiutare l'italiano dal punto di vista aerodinamico. Solo i dati diranno quali sono stati i risultati, ma Pecco in FP1 si ferma, con soddisfazione, al nono tempo con un ritardo di sette decimi da Marc. Dietro allo spagnolo, in top 3, la Yamaha Prima Pramac di Miller e l'Aprilia di Bezzecchi, come detto, seguiti a stretto giro dalla Honda di Johann Zarco (protagonista di una caduta) e la KTM del team Tech3 di Maverick Vinales.