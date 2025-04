"Non dire niente a Ducati": ecco cosa ha provato a fare Marc Marquez prima del via di Austin

Gi attimi che hanno preceduto la partenza della gara della MotoGP ad Austin verranno ricordati per il tentativo di Marc Marquez di beffare il resto della griglia di partenza, giocando d'astuzia. Lo spagnolo ha aspettato che scattassero i due minuti alla partenza, per correre in pit-lane e mettersi in sella alla sua Ducati già pronta con gomme slick, mentre tutto i sui principali avversari erano pronti a partire con delle rain su un asfalto in via di asciugamento. Nel video si vedono Marquez e il suo capotecnico Rigamonti parlottare, non all'insaputa di Tardozzi, e progettare il contropiede. "Non dire niente a Ducati", le sue parole. Contropiede che però non è riuscito, anche grazie alla prontezza di riflessi di Bagnaia, bravo a capire in pochi istanti quello che stava succedendo.