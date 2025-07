Non c'è pace per Matteo Berrettini, il tennista italiano martoriato dagli infortuni e in profonda crisi di risultati. Dopo aver perso al primo turno a Wimbledon, il romano ha annunciato il ritiro dal torneo di Gstaad e adesso anche da quello di Kitzbühel. Un doppio forfait che farà crollare la classifica di Berrettini, che doveva difendere la vittoria del 2024 in entrambi i tornei.