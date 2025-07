Sinner, l'allenamento alla vigilia della finale di Wimbledon 2025

Per il numero al mondo, sceso in campo alle 13.30 ora italiana, focus soprattutto su servizio e discese a rete sotto lo sguardo di Cahill e Vagnozzi. Dopo l'iniziale riscaldamento ha provato prima il dritto, poi la diagonale di rovescio e le uscite lungo-linea prima di una doverosa pausa viste le temperature (29° percepiti). Rientrato in campo, Sinner è passato alle volée, poi sul servizio da destra per chiudere con la risposta: per lui un allenamento più lungo di Alcaraz che, assieme al suo team, ha puntato molto su dritto e colpi in uscita.