MotoGP Americhe: Marquez scivola e vince Bagnaia, anche Di Giannantonio sul podio

La svolta che non ti aspetti: la striscia di vittorie di MM93 si è interrotta proprio nella sua gara, quella in cui tutti si attendevano un trionfo senza storia e che invece ha mostrato il lato più umano di un pilota che fin qui sembrava venire da un altro pianeta. Un errore, una curva tagliata in maniera eccessiva, un cordolo preso con troppa decisione e una caduta che fa male a lui e dà un'iniezione di fiducia ai suoi rivali. La partenza ritardata (piloti schierati in griglia con le rain, ma poi corsi a montare le slick) e le condizioni meteo incerte non sembrano poter giustificare il passo falso.