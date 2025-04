MotoGP Qatar, Bagnaia: "Non riesco a frenare e superare, in gara posso fare di più"

Sabato di MotoGP in Qatar amaro per Francesco Bagnaia che tra qualifiche con scivolata e 11° posto in griglia e ottavo posto finale in Sprint non può sorridere. Il ducatista si prende tutte le responsabilità della delusione: "Ho faticato, purtroppo non riesco a risolvere il limite che ho nelle Sprint in cui non riesco a frenare forte e superare. L'unica differenza è il serbatoio, ho troppo frontlock e non riesco a sfruttare la frenata. Sono stato risucchiato, non riuscivo a guidare come volevo. L'ottavo posto è stato inevitabile perché non ho guidato come il resto del weekend".