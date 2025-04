MotoGP Qatar: Marc Marquez re della Sprint davanti ad Alex e Morbidelli, Bagnaia ottavo

La Sprint della MotoGP in Qatar porta la firma di Marc Marquez che trionfa nella gara da 12 giri a Losail. Partito dalla pole, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con la voglia del fratello Alex Marquez di vincere, ma dopo aver risposto colpo su colpo è la Ducati factory del Cannibale a far festa, mettendo la freccia proprio sulla Gresini del fratellino in classifica generale tornando leader. Sul podio anche un'altra Ducati, quella VR46 di Franco Morbidelli che continua a sorprendere. Francesco Bagnaia, partito dall'undicesima casella in griglia, vive tre Sprint in una: la prima parte in rimonta fino all'ottavo posto, poi qualche problema che lo ha portato a scivolare nuovamente al 12° posto per poi riprendersi e salire ottavo. Martin, al rientro dopo l'infortunio, non va oltre il 16° posto.