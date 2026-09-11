MOTOGP MISANO

MotoGP, pre-qualifiche Misano: Marco Bezzecchi il più veloce davanti ai Marquez

Il riminese dell’Aprilia beffa i due fratelli spagnoli con il tempo di 1’30’’144: solo decimo Jorge Martin

11 Set 2026 - 16:30
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Marco Bezzecchi è il più veloce nelle prequalifiche di MotoGP del Gran Premio di San Marino, al circuito Marco Simoncelli di Misano. Il numero 72 dell’Aprilia ferma il cronometro sull’1’30’’144, anticipando Marc Marquez (+0.103) e Alex Marquez (+0.185). Ai piedi del podio virtuale le due Ducati del team VR46 con Di Giannantonio e Morbidelli, davanti ad Acosta, Marini, Zarco e Pol Espargaro. Solo decimo Martin, che però riesce a entrare in Q2.

Colpo di coda di Bezzecchi, primo nelle pre-qualifiche davanti a Marc Marquez e Alex Marquez. Nella prima fase dell’ora di sessione i piloti si focalizzano soprattutto sulle simulazioni di passo gara: Bezzecchi è molto veloce e costante con la sua Aprilia, con tempi sull’1’30’’800. In difficoltà invece le Ktm, con le Ducati che invece si giocano alcune posizioni con le altre Aprilia. Con il passare dei minuti il numero 72 deve risolvere problemi relativi alla mescola morbida che innervosisce troppo la sua moto, mentre Bagnaia naufraga nelle retrovie.

Con l’arrivo del time attack si risvegliano Acosta e Marc Marquez, che si mettono subito nelle prime posizioni con degli ottimi tempi. Martin nelle fasi iniziali fatica ancora un po’, mentre alla festa delle prime posizioni si unisce anche Alex Marquez. La sfida per la prima posizione sembra un duello tra i fratelli Marquez (dopo l’1’30’’247 di Marc), ma a pochi secondi dalla bandiera a scacchi arriva un super Bezzecchi in 1’30’’144 e si prende di forza il miglior tempo. Acosta viene sopravanzato dalle due Ducati del Team VR46, con Di Giannantonio che anticipa Morbidelli. 

Sorprendono Marini (settimo) e Pol Espargaro (nono), con in mezzo Johann Zarco. Il vero jolly invece lo gioca Jorge Martin: con un paio di giri cancellati per track limits non riesce a far segnare un tempo eccezionale, ma strappa il decimo tempo e riesce ad entrare in Q2 direttamente. Rimane escluso di soli 14 millesimi Enea Bastianini, così come un po’ a sorpresa Raul Fernandez (dodicesimo). Prequalifiche da dimenticare per Bagnaia, che oltre a faticare col passo chiude anche con il diciannovesimo tempo nel time attack.

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