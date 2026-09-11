MotoGP, pre-qualifiche Misano: Marco Bezzecchi il più veloce davanti ai Marquez

Marco Bezzecchi è il più veloce nelle prequalifiche di MotoGP del Gran Premio di San Marino, al circuito Marco Simoncelli di Misano. Il numero 72 dell’Aprilia ferma il cronometro sull’1’30’’144, anticipando Marc Marquez (+0.103) e Alex Marquez (+0.185). Ai piedi del podio virtuale le due Ducati del team VR46 con Di Giannantonio e Morbidelli, davanti ad Acosta, Marini, Zarco e Pol Espargaro. Solo decimo Martin, che però riesce a entrare in Q2.