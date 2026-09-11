Volley, Galassi: "Importante partire bene, ora testa alla Grecia"

11 Set 2026 - 16:49
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Si è conclusa con una grande emozione, lunga tutta una serata, a Napoli, la gara inaugurale dei Campionati Europei maschili 2026, che si è poi rivelata più di un semplice evento sportivo. I 6000 spettatori presenti sulle tribune allestite in Piazza del Plebiscito, dove mai si era disputata una gara sportiva di così alto livello, hanno vissuto una partita dalle mille emozioni e dalle complicazioni meteorologiche, giocata sotto lo sguardo e gli applausi finali del presidente Sergio Mattarella, sceso poi in campo a salutare entrambe le squadre. Da oggi, invece, una nuova pagina da scrivere di questo Europeo, con l'Italia arrivata oggi a ora di pranzo a Modena dopo essere partita questa mattina in treno da Napoli. Per la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi oggi è prevista una seduta di lavoro pesi alle ore 17.30, per poi svolgere al Palanderlini l'allenamento con la palla in vista del match di domani, 12 settembre, alle ore 21.05 contro la Grecia al PalaPanini. 

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