Fenerbahce, il tecnico Kartal tira dritto e lascia il club

Ismail Kartal non è più l'allenatore del Fenerbahce. Si è conclusa la telenovela riguardante il tecnico e il club turco iniziata nel post-partita del pareggio con la Roma in Champions League. Il 65enne, che aveva annunciato le dimissioni "Lascio per aiutare il club e i miei giocatori. Vado via con la consapevolezza che non tornerò mai più", era stato inizialmente confermato dal presidente Aziz Yıldırım prima del colpo di scena finale.
Sì perché Kartal, tenendo fede alle parole pronunciate in conferenza stampa, non si è presentato venerdì mattina all'allenamento. Dopo l'incontro con il ds Oğuz Çetin (è durato circa due ore), l'addio del tecnico al Fenerbahce è diventato ufficiale. La quarta esperienza di Ismail Kartal al Fenerbahce è durata 11 partite nella quale ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 1,91 punti a partita.