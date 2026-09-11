Fenerbahce, il tecnico Kartal tira dritto e lascia il club

Sì perché Kartal, tenendo fede alle parole pronunciate in conferenza stampa, non si è presentato venerdì mattina all'allenamento. Dopo l'incontro con il ds Oğuz Çetin (è durato circa due ore), l'addio del tecnico al Fenerbahce è diventato ufficiale. La quarta esperienza di Ismail Kartal al Fenerbahce è durata 11 partite nella quale ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 1,91 punti a partita.