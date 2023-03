MotoGP Portimao, Bagnaia: "Sprint divertente, sembrava più corta"

GP PORTOGALLO

Il campione in carica sorride e scherza: "Pensavo fosse più corta, ma non lo è"

MotoGP, le immagini della prima Sprint Race













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Primo sorriso per Francesco Bagnaia che a Portimao vince la Sprint Race di MotoGP. Primi 12 punti per l'iridato che ha ammesso di essersi divertito nella mini gara da 12 giri: "Mi sono divertito tanto, era difficile per il vento. Me la sono goduta, la gara è stata lunga ma non troppo. Ho gestito nella prima parte, poi ho spinto nella seconda e ho visto che Martìn aveva problemi con l'anteriore e ho sfruttato queste cose per superarlo".

L'italiano ha poi sottolineato: "Mi sono divertito, credevo fosse più breve".

Una gara dimezzata rispetto alla classica della domenica, ma giri in pista che sono stati più complicati del previsto: "Abbiamo gareggiato in condizioni diverse rispetto alle prove, ho fatto fatica col grip della gomma dietro per il vento. Ho cercato di non stare in scia agli altri, dovevo stare tranquillo perché sapevo che alla fine sarei tornato su. Parlo per me, non sapevo cosa sarebbe successo perché sembra una gara corta, ma non lo è perché devi usare una strategia diversa".