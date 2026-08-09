Moto3, GP Gran Bretagna: Almansa vince in volata a Silverstone, Top 10 per Bertelle

Arrivo in volata nella gara della Moto3 a Silverstone. Il GP di Gran Bretagna ha visto il bis dello spagnolo David Almansa, capace di avere la meglio sul connazionale Alvaro Carpe e sull'argentino Valentin Perrone, bravo a strappare il podio ad Adrian Fernandez al fotofinish. Assente per infortunio il capoclassifica Maximo Quiles, ne ha approfittato solo Carpe, che ha accorciato in classifica, superando Brian Uriarte, finito a terra nel finale mentre era in lotta per il podio.