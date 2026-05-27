La MotoGP arriva al Mugello: torna Marc Marquez, Aprilia punta al primo successo in MotoGP

Tornando al nove volte campione del mondo Marquez, l'assenza nel GP di Francia (l'incidente era avvenuta nel finale della Sprint di Le Mans) e del movimentato GP di Catalunya ha contribuito parecchio a precipitarlo nei quartieri bassi della top ten (nona casella della classifica generale) con 57 soli punti e ben 85 di ritardo dalla vetta, occupata da Marco Bezzecchi con 142 punti e quindici di vantaggio con l'altro man in black Aprilia Jorge Martin. Per Marc la missione decimo titolo è come minimo fortemente compromessa. Il teatro d'operazioni del Mugello è uno tra i più indicati per ripartire con il piede giusto: limitatamente al recentissimo passato: al di là dell'uno-due Sprint-GP del 2025 infatti, si contano giuste giuste sulle dita di una mano le vittorie dello spagnolo al Mugello: detto dell'anno scorso, basta aggiungere l'affermazione del 2014 con la Honda e - andando ulteriormente indietro nel tempo - quelle del 2010 con la Moto3 e quella dell'anno dopo con la Moto2.