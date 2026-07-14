Volley, il Collare d'Oro del Coni al presidente Manfredi

Il CONI ha assegnato il Collare d'Oro al Merito Sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il Collare d'Oro al Merito Sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani, che conseguono risultati di particolare prestigio; ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano; alle società sportive in attività, con almeno cento anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del Collare d'Oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti dall'intero movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni.