Spagna, De La Fuente: "Ora abbiamo ancora un passo da fare..."

"Ora è difficile descrivere ciò che proviamo, ma deve essere simile alla felicità e all'orgoglio di dirigere professionisti come questi. Abbiamo ancora un passo da fare e proveremo a farlo". Lo afferma il ct della Spagna, Luis De La Fuente, al termine della vittoria con la Francia in semifinale di Coppa del mondo. "Ora c'è molta tensione accumulata, è una responsabilità grandissima, essere in una finale del Mondiale è un lusso solo per gli eletti e bisogna assimilare tutto questo. Quando abbiamo iniziato quasi quattro anni fa con un'idea, siamo rimasti fedeli a quell'idea e ci ha portato qui", conclude l'allenatore.