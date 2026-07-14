Mondiali 2026: show della Spagna, Francia ko e Furie Rosse in finale

Non c'è due senza tre. La Francia lo scopre a proprie spese e, dopo il ko nelle semifinali degli Europei e nella finale della Nations League, va ancora ko contro la Spagna: 2-0 e finale conquistata per i campioni d'Europa. Regna l'equilibrio al Dallas Stadium, con le Furie Rosse che fanno girare la palla e ubriacano di passaggi una versione spenta dei Bleus. Mbappé e Dembelé non incantano, Olise non si accende ed è la Spagna a sbloccare la partita con un episodio favorevole. Siamo al 22' quando Digne commette un'ingenuità e affossa Yamal, causando un rigore: Oyarzabal non sbaglia e trasforma per l'1-0, quinto gol dell'attaccante nei Mondiali. Deschamps perde Saliba (infortunio) e non c'è una reale reazione dei francesi, che rischiano grosso: Fabian Ruiz sfiora il raddoppio. Mbappé si vede solo nel finale, quando Unai Simon gli evita il potenziale pari con una grande uscita, ed è 1-0 Spagna al 45'. Nella ripresa Deschamps si gioca subito Manu Koné per l'ammonito Rabiot, poi inserisce Doué per alzare il baricentro della sua Francia.