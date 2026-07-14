Mondiali 2026: show della Spagna, Francia ko e Furie Rosse in finale

© Getty Images
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Non c'è mai stata partita al Dallas Stadium, è trionfo della Spagna nelle semifinali dei Mondiali. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue e sogna il bis dopo la vittoria negli Europei grazie alle reti di Oyarzabal (22', rigore) e Pedro Porro (58'). Spagna in finale: ora l'Inghilterra o l'Argentina.
Non c'è due senza tre. La Francia lo scopre a proprie spese e, dopo il ko nelle semifinali degli Europei e nella finale della Nations League, va ancora ko contro la Spagna: 2-0 e finale conquistata per i campioni d'Europa. Regna l'equilibrio al Dallas Stadium, con le Furie Rosse che fanno girare la palla e ubriacano di passaggi una versione spenta dei Bleus. Mbappé e Dembelé non incantano, Olise non si accende ed è la Spagna a sbloccare la partita con un episodio favorevole. Siamo al 22' quando Digne commette un'ingenuità e affossa Yamal, causando un rigore: Oyarzabal non sbaglia e trasforma per l'1-0, quinto gol dell'attaccante nei Mondiali. Deschamps perde Saliba (infortunio) e non c'è una reale reazione dei francesi, che rischiano grosso: Fabian Ruiz sfiora il raddoppio. Mbappé si vede solo nel finale, quando Unai Simon gli evita il potenziale pari con una grande uscita, ed è 1-0 Spagna al 45'. Nella ripresa Deschamps si gioca subito Manu Koné per l'ammonito Rabiot, poi inserisce Doué per alzare il baricentro della sua Francia.
L'effetto non è però quello sperato, visto che al 58' è raddoppio per la Roja: spettacolare l'uno-due tra Pedro Porro e Dani Olmo, con l'assist in caduta del fantasista per il 2-0 dell'ex City e Sporting. Mbappé prova a riaccendere i Bleus con le sue giocate individuali, ma i transalpini rischiano grosso: tris annullato a Yamal per fuorigioco (61'). I minuti finali vedono la consueta girandola dei cambi, con gli ingressi di Cherki e Merino, che non cambiano l'inerzia di un match controllato e dominato dalle Furie Rosse. La Francia non va oltre un gol sbagliato da Doué a porta praticamente vuota e si arrende, salutando i Mondiali in un 14 luglio da incubo. Vince 2-0 una maestosa Spagna (sotto gli occhi dei quattro moschettieri Xavi, Puyol, Sergio Ramos e Casillas), che aspetta la vincente di Inghilterra-Argentina nella finale e sfiora il tris nel recupero con Nico Williams.
LE PAGELLE DI FRANCIA-SPAGNA
IL TABELLINO
FRANCIA-SPAGNA 0-2
FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (28' Lacroix), Digne (27' st Theo Hernandez); Tchouameni, Rabiot (1' st Koné); Dembelé, Olise (27' st Cherki), Barcola (11' st Doué); Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Thuram, Kanté, Konaté, Zaire-Emery, Lucas Hernandez, Mateta, Akliouche. Ct: Deschamps.
SPAGNA (4-2-3-1) - Unai Simon; Pedro Porro (38' st Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (32' st Pedri); Yamal, Dani Olmo (32' st Merino), Alex Baena (38' st Nico Williams); Oyarzabal (29' st Ferran Torres). A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Gavi, Yeremy Pino, Zubimendi, Víctor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De la Fuente.
Arbitro: Barton (Slv).
Marcatori: 22' Oyarzabal rig. (S), 13' st Pedro Porro (S).
Ammoniti: Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).