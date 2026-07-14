Francia, Deschamps: "Spagna superiore, mi chiedo però se arbitro all'altezza"

"Non cerco giustificazioni, la Spagna è stata superiore, noi sottotono: mi chiedo però se l'arbitro fosse all'altezza di arbitrare questo incontro. Non lo dico perché abbiamo perso, ma ci sono state diverse situazione da discutere". Didier Deschamps non nasconde la delusione dopo l'eliminazione dei Bleus e critica anche la direzione di gara. "Non è quello che ci aspettavamo - aggiunge il ct francese - C'è delusione. I giocatori sono distrutti. Oggi eravamo sottotono sul piano tecnico di fronte ad una squadra che ha controllato il gioco".