MotoGP, Morbidelli: "Zarco è un mezzo assassino"

Tanta paura e dramma sfiorato al Red Bull Ring di Spielberg per Franco Morbidelli, coinvolto in un brutto incidente con la moto di Johann Zarco. Dopo il duro attacco di Rossi, anche Morbidelli si è sfogato puntando il dito contro il francese: "E' un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 all'ora significa avere poco amore per se stessi e per i piloti con i quali corri. Questo incidente lo deve fare riflettere".