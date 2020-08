MotoGP Austria: incidente Morbidelli-Zarco, che rischio per Rossi

GP AUSTRIA

Ancora tanta paura al Red Bull Ring. L'errore di valutazione di Zarco ed il successivo impatto tremendo con la moto di Franco Morbidelli hanno portato alla sospensione momentanea della gara. Il francese, che ha allargato la traiettoria, ha centrato la moto di "Morbido" che arrivava a gran velocità da dietro non lasciandogli scampo. Le due moto sono volate via fuori dalla pista, ma dopo l'impatto con le protezioni entrambe sono rientrate sul tracciato.

Shock le immagini on board dalla moto di Valentino Rossi che si è visto sfrecciare, a pochi centimetri dalla visiera del casco, una delle due moto. Un miracolo per il "Dottore" che rientrato ai box si è mostrato visibilmente scosso.

Dopo l'impatto Zarco si è rialzato celermente per andare da Morbidelli, preoccupato per le sue condizioni. Per l'italiano, subito soccorso in pista, prima momenti di paura per traumi a mano e spalla destra, poi si è alzato e ha raggiunto l'ambulanza sulle proprie gambe per essere trasportato al centro medico dove gli hanno fasciato la mano destra con del ghiaccio. Serviranno esami per capire l'esistenza o meno di una rottura, la prima tac è risultata comunque negativa e rimarrà sotto osservazione in ospedale.