MotoGP, Rossi contro Zarco: "Matto scatenato, non ha rispetto"

DURO ATTACCO

"Oggi è stata abbastanza tosta, sono un po' scosso. Ripartire è stato difficile, ero insieme a Maverick e stavamo rallentando per il tornantino. Ho visto arrivare l'ombra, pensavo fosse l'elicottero che ci sorvola. Ho avuto paura, il santo dei motociclisti oggi ha fatto un gran lavoro perché è stata molto pericolosa" ha raccontato Rossi.

Il "Dottore" ha poi continuato l'invettiva contro il pilota del team Avintia: "Va bene essere aggressivi, ma quel che si sta perdendo è il rispetto per gli avversari. Questo è uno sport pericoloso, bisogna avere rispetto e Zarco non è nuovo a queste cose. Franco non ha potuto fare niente, lo ha centrato forte perché Zarco gli ha frenato davanti".

"Bisogna stare attenti, ci possiamo fare male e la direzione deve parlare e fare qualcosa di serio nei confronti di Zarco. Anche settimana scorsa ha steso Espargaro, oggi ha buttato giù Morbidelli. Zarco è un matto scatenato" le parole di Rossi.

Sulla pericolosità della pista, nella quale poche ore prima c'era stato un altro terribile incidente con Syahrin, Valentino ha poi concluso: "E' una pista molto veloce, siamo sempre a più di 250 all'ora. Più che il layout della pista bisogna stare attenti tra noi piloti. Il più grande rischio della mia carriera? Penso di sì, la moto di Morbidelli mi ha fatto il pelo".