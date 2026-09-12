Bezzecchi: "Marc più bravo di me alla prima curva, ma voglia dare filo d torcere"

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La pole position forse lo aveva illuso, ma alla fine Marco Bezzecchi si è dovuto "accontentare" del secondo posto nella Sprint di Misano. Il riminese dell'Aprilia è stato bruciato al via da Marc Marquez e non è più riuscito a mettergli le ruote davanti, nonostante nel finale ci abbia provato. E alla fine, per lui, il bicchiere è mezzo pieno. "Sono davvero felice, questo è il mio miglior risultato nella Sprint quest'anno. E' fantastico, dopo la pole, fare anche podio. Il team ha fatto un ottimo lavoro", le sue parole a caldo. "Marc è stato più bravo di me alla prima curva e nei primi giri, ma domani spero di dargli del filo da torcere", ha aggiunto.
Dal canto suo, Marc Marquez continua nella sua opera di avvicinamento alla testa della classifica, avendo rosicchiato altri punti al leader Martin. "Quando sono partito il piano era vincere la gara, avevo la media e Bezzecchi era con la soft. Ho cercato di creare gap, ho visto che Marco stava arrivando, ma siamo riusciti a gestire", le sue parole.
Jorge Martin si accontenta del terzo posto, che gli permette di difendere la leadership: "È stato un weekend difficile, ho cercato di superare Di Giannantonio e trovare il punto giusto per farlo, sono soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra. Sono molto felice e speriamo domani di migliorare ancora un po'".