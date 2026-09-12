Bezzecchi: "Marc più bravo di me alla prima curva, ma voglia dare filo d torcere"

La pole position forse lo aveva illuso, ma alla fine Marco Bezzecchi si è dovuto "accontentare" del secondo posto nella Sprint di Misano. Il riminese dell'Aprilia è stato bruciato al via da Marc Marquez e non è più riuscito a mettergli le ruote davanti, nonostante nel finale ci abbia provato. E alla fine, per lui, il bicchiere è mezzo pieno. "Sono davvero felice, questo è il mio miglior risultato nella Sprint quest'anno. E' fantastico, dopo la pole, fare anche podio. Il team ha fatto un ottimo lavoro", le sue parole a caldo. "Marc è stato più bravo di me alla prima curva e nei primi giri, ma domani spero di dargli del filo da torcere", ha aggiunto.