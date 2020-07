MotoGP, Marquez quasi da record nelle prime libere di Jerez

MOTOGP

Si apre nel segno della Honda e di Marc Marquez la stagione 2020 della MotoGP. Il campione in carica, infatti, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere di Jerez, dove ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'37"350. Alle spalle dello spagnolo si sono piazzati Vinales, secondo con la Yamaha a 24 millesimi, e Crutchlow, terzo con la Honda di Cecchinello a 88. Ottimo quarto l'acciaccato Dovizioso con la migliore delle Ducati, mentre Rossi non è andato oltre il 13° posto. MotoGP, finalmente si fa sul serio









































































































Il crono stabilito da Marquez è di solo mezzo secondo più lento del record fatto segnare su questa pista (la pole 2019 di Quartararo in 1'36"880), segno che Marc e la Honda sembrano essere già a buon punto. Tutti, però, sono molto vicini e promettono grande battaglia. In particolare ha sorpreso la prestazione di Dovizioso, che poche settimane fa era stato costretto a operarsi alla spalla per una caduta con la moto da cross. A livello di velocità il forlivese c'è, bisognerà solo verificare la sua tenuta sulla distanza.

Tra loro, per ora, manca Fabio Quartararo, uno dei piloti più attesi nella caccia al titolo di Marquez. Il francese, solo 17°, ha tuttavia dovuto saltare i primi 20 minuti della sessione come sanzione per aver utilizzato una moto non strettamente di serie durante alcune prove di allenamento a Le Castellet in fase di lockdown.

Leggermente meglio ha fatto Valentino Rossi, ma il suo distacco di oltre sette decimi dalla vetta conferma che è ancora alle prese con una moto che non riesce a soddisfarlo. Davanti a lui c'è anche il suo prossimo compagno di squadra, Franco Morbielli. Più indietro Bagnaia e Petrucci (coi postumi della brutta caduta nei test). In ombra l'Aprilia, che piazza Aleix Espargaro 15°.

Bene le due Suzuki, quinta e settima, con Mir e Rins divisi da Miller. A chiudere la Top 10 ci sono tre Ktm con Pol Espargaro e i "deb" Lecuona e Binder nell'ordine. L'intera griglia è comunque racchiusa in meno di 1"4, tanto è il distacco che divide Smith (che sostituisce lo squalificato Iannone sull'Aprilia) da Marquez.

