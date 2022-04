MotoGP, Marc Marquez: "A Jerez spero in un weekend più facile"

DOPO PORTIMAO

Lo spagnolo della Honda cerca il primo podio della stagione per rilanciarsi: "Dobbiamo migliorare e avvicinarci ai primi"

La gara di Portimao è stata ben al di sotto delle aspettative e non soltanto per il sesto posto finale. Marc Marquez non è mai stato in lotta per il podio e alla fine ha fatto fatica anche ad avere la meglio del fratello Alex. Una gara incolore per il numero uno della Honda, che spera di potersi rifare a Jerez, dove domenica si correrà il sesto round della MotoGP. "Portimao è stato un weekend complicato per noi, spero che a tutto a Jerez sia più semplice e di poter lavorare bene venerdì e sabato in modo da essere competitivi domenica", ha detto lo spagnolo, a caccia del primo podio della stagione. Getty Images

Vedi anche Motogp MotoGP, le pagelle di Portimao: Quartararo torna padrone Anche perché se è vero che finora non c'è un vero padrone, lo è altrettanto che Fabio Quartararo in Portogallo ha dato una bella dimostrazione di forza e in Spagna partirà come il grande favorito, su un tracciato che ben si adatta alla sua Yamaha. "Sono felice di vedere i tifosi spagnoli, è un circuito speciale su cui correre, non solo per la sua storia, ma anche per l'atmosfera del giorno della gara. Dopo alcuni anni difficili spero che tutti i fan possano venire a divertirsi. Per noi sarà un weekend importante per continuare a migliorare e avvicinarci ai primi", ha aggiunto Marquez, che proprio a Jerez nel 2019 ha iniziato il suo calvario infinito.