MotoGP, le pagelle di Portimao: Quartararo torna padrone

PAGELLE DA PORTIMAO

Il francese ritrova la vittoria e manda un segnale agli avversari: non sarà facile strappargli il titolo. Continua il sogno Aprilia, Marquez e Bagnaia si devono dare una mossa

Una Portimao "diabolica" per la MotoGP































1 di 17 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 17 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vedi anche Motogp MotoGP Portogallo: Quartararo trionfa in solitaria, Bastianini cade e cede la leadership Quartararo 10 La risposta a chi lo dava già per spacciato. L'impressione è che sia proprio il francese il grande favorito per il titolo. Vince quando si deve vincere e porta a casa punti pesanti sulle piste più ostiche alla Yamaha. A Portimao una lezione di guida per avversari e soprattutto compagni di marca. A Iwata farebbero bene a non farselo scappare.

Zarco 8 E' ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGP, ma per un motivo o per l'altro, deve sempre rimandare l'appuntamento. L'importante è essere costanti dice lui, ma per puntare al bersaglio grosso serve altro, non solo costanza. Sbloccarsi potrebbe essere fondamentale.

Aleix Espargaro 8 Rimedia a una pessima partenza e per poco non riesce a cogliere il secondo posto. Anche se Miller non avesse fatto strike, si sarebbe giocato il podio sino alla fine. L'Aprilia ormai è una certezza e lo spagnolo, giustamente, guarda anche alla classifica generale.

Rins 7 Da quasi ultimo, ai piedi del podio. Come è cambiato il Rins che solo pochi mesi fa faceva collezione di cadute ed errori. E adesso si ritrova in testa a pari punti con Quartararo. Una bella notizia anche per la Suzuki che finalmente può contare su una squadra a due punte.

Oliveira 6,5 Davanti al pubblico di casa avrebbe voluto fare di più, ma per una volta non ha guidato in modo conservativo. Su una pista che questa volta la Ktm pare non aver gradito molto, visto il rendimento di Binder, ha provato a metterci anche un po' di grinta e alla fine ha salvato un weekend di alti e bassi.

Marc Marquez 6,5 In tanto lo davano tra i pretendenti alla vittoria e invece lo spagnolo non è mai stato in lotta nemmeno per il podio. Un altro brutto volo forse lo ha convinto a starsene più accorto (si fa per dire a giudicare dalle sportellate col fratellino Alex) anche perché domenica si corre nella sua Jerez. Ma urge ritrovare il vero Marc se non si vuole lasciar scappare Quartararo.

Bagnaia 6,5 Vista la clamorosa rimonta dall'ultimo posto in griglia avrebbe meritato un voto decisamente più alto, ma non bisogna dimenticare il clamoroso errore in qualifica. Sfortuna o meno, "Pecco" finora sta deludendo le aspettative, ma per sua fortuna c'è ancora tempo per rimediare. Da subito, però.

Dovizioso 6 Uno sprazzo di luce in un fine settimana sempre avaro di soddisfazioni. Porta a casa il miglior piazzamento della stagione (11°) e per un soffio non entra nella Top 10. Magra consolazione per uno che quando era alla Ducati lottava per il titolo. L'impressione, però, è che quei tempi non torneranno più. Sperando di essere smentiti.

Miller 4 Questo è Jack, prendere o lasciare. Dà tutto, a volte anche quando non servirebbe. L'ennesimo errore rovina la sua buona gara e quella dell'incolpevole Mir. Si scusa subito e con tutti, ma il danno è fatto. Le voci di mercato magari lo disturbano un po', ma di questo passo quale team ufficiale gli affiderebbe una moto?

Bastianini 5 Rispetto a Bagnaia esagera e viene punito. Con un pochino più di attenzione avrebbe portato a casa un bel piazzamento e invece raccoglie uno zero che rende vana la vittoria di Austin e lo scalza dalla testa della classifica. Ma saprà riscattarsi.