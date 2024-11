MotoGp Malesia: Bagnaia guida libere 1 e pre-qualifiche, Martin lo tallona

Dopo aver dominato le prime prove libere, rifilando 743 millesimi a Vinales e un secondo a Bezzecchi, Pecco Bagnaia si ripete nelle pre-qualifiche del weekend di Sepang. Il penultimo Gp della Malesia, che potrebbe anche risultare decisivo per il Mondiale qualora Pecco dovesse steccare e perdere 21 punti, inizia nel migliore dei modi per il ducatista. Il secondo time attack del campione del mondo lo porta infatti in vetta col tempo di 1.57.679, recuperando due decimi a Martin nell'ultimo settore per precederlo di soli 50 millesimi. Un risultato che nobilita un turno difficile, nel quale Pecco ha effettuato svariate prove comparative tra le due moto, senza trovare un assetto prevalente. Lo spagnolo e leader del campionato è secondo, con un rammarico: nel suo attacco definitivo alla vetta, è stato tagliato fuori da una scivolata. C'è margine tra i primi due e il resto del gruppo: terzo Bastianini a 198 millesimi, precedendo Vinales (+0.462) e Alex Marquez (+0.617). Nella top-10 e tra gli "eletti" che accederanno direttamente alla sessione ci sono anche le Yamaha di Quartararo (6° a 624 millesimi) e Rins (8°, +0.657), oltre alle Ducati di Morbidelli (7°, +0.631), Miller (9°, +0.681) e Marc Marquez (10°, +0.683). Appena fuori dai dieci Acosta e Bezzecchi, manca la rimonta anche Zarco (13°). Passo indietro per Iannone che, dopo il nono posto delle FP1, chiude 21° e penultimo a 1"9.