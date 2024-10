MotoGp, i team chiedono la cancellazione della gara a Valencia: si va verso l'ipotesi Qatar

"Siamo tutti consapevoli della situazione attuale a Valencia, causata dalle forti piogge e dalle inondazioni. Purtroppo, nella regione ci sono state più di 50 vittime e molte persone risultano ancora disperse. Il nostro cuore va alle vittime e ai loro cari. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra il personale del circuito, ma ci sono danni ingenti all'esterno della struttura, in particolare all'accesso al circuito. Siamo stati informati che la pista sembra essere in buone condizioni, anche se una valutazione completa è ancora in corso - ha spiegato l'IRTA in un comunicato -. Come tutti comprenderanno, sarebbe insensibile e irresponsabile parlare dell'evento in questo momento. L'obiettivo deve rimanere quello di aiutare le persone colpite e il circuito è attualmente utilizzato come centro di soccorso. Come MotoGP, dobbiamo cercare di aiutare in ogni modo possibile. Tuttavia, sia le autorità locali che la MotoGP rimangono impegnate a tenere l'evento nella data prevista e lavoreranno instancabilmente per raggiungere questo obiettivo".