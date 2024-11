MotoGP Malesia, Martin: "Non faccio calcoli, appena metto il casco tutto scompare"

Jorge Martin si avvicina a passo deciso e spedito al titolo MotoGP. Col successo in Sprint in Malesia, infatti, lo spagnolo potrebbe far festa a Sepang, ma tutto dipenderà dal risultato di Francesco Bagnaia. E intanto il pilota Prima Pramac, analizzando la gara corta, non vuole fare calcoli: "Non è finita finché non è finita, Pecco non mollerà fino alla fine. Domani sarà una gara lunga e sarà la chiave per essere più vicino al titolo. Dormirò? Sì, anche se l'ultimo mese sono stato nervoso. Ma sono felice di avere questi nervi, una volta messo il casco sparisce tutto".