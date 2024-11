MotoGP, Martin campione a Sepang? Le combinazioni per conquistare il Mondiale

La corsa al titolo MotoGP potrebbe concludersi già a Sepang, con Jorge Martin che potrebbe conquistare il Mondiale in gara. Col ko di Francesco Bagnaia in Sprint e il successo del pilota Prima Pramac, infatti, la gara della domenica è il primo match point per lo spagnolo che però per festeggiare dovrà vedere al risultato ottenuto dall'italiano in Malesia. Nove, infatti, dovranno essere i punti in più che Martin dovrà conquistare per far festa.