MotoGP Malesia, Sprint sfortunata per Bagnaia: ko e vittoria per Martin, spagnolo a un passo dal titolo

Nella sessione di qualifiche di Sepang è stato Francesco Bagnaia a prendersi la scena. Con un giro da record, rispondendo colpo su colpo a Martin, l'italiano due volte iridato MotoGP ha infatti conquistato la pole mandando un chiaro messaggio al rivale mondiale e leader della generale. In 1:56.337, con oltre due decimi di vantaggio sullo spagnolo, Pecco ha infatti acciuffato la prima casella in griglia che lo ha messo in una posizione di vantaggio per Sprint (non sfruttato) e GP in Malesia. Martin, come detto, al suo fianco con Alex Marquez in Gresini. Ducati che ha dominato la Q2 con sei moto tra le prime due file, con la seconda aperta dalla Prima Pramac di Franco Morbidelli seguita dalla Gresini di Marc Marquez e chiusa dalla factory di Enea Bastianini. Passati dal Q1, Binder e Zarco si posizionano in quarta fila dietro a Miller, Quartararo e Rins e davanti a Vinales. Andrea Iannone, di rientro in MotoGP per sostituire Fabio Di Giannantonio in VR46, conquista la casella numero 17 della griglia di partenza, mentre il compagno di box Bezzecchi è 14° dietro Acosta e davanti a Raul Fernandez e Aleix Espargaro che divide le due Ducati del team del Dottore.