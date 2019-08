MotoGP, Lorenzo torna in pista: "Ora voglio dei risultati"

VERSO SILVERSTONE

A due mesi dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalla pista e dopo le voci di un suo ritorno alla Ducati, Jorge Lorenzo sarà in gara nel weekend a Silverstone, dodicesimo round della MotoGP. Per provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi e trovare quel feeling che finora con la Honda è mancato. "Sono contento e pronto, spero che continueremo a migliorare e raccogliere quei risultati che sappiamo poter ottenere", ha detto lo spagnolo.

"Sono felice di tornare in pista, è passato molto tempo da Assen. Mi sarebbe piaciuto tornare prima, ma la natura dell'infortunio, mi ha costretto a prendermi tutto il tempo necessario. Mentre ero lontano dalle gare, ho lavorato duramente per essere il più in forma possibile per Silverstone, ma so che ci vorrà un po' per essere nuovamente veloce", ha aggiunto.

Desideroso di riscatto è Marc Marquez dopo la sconfitta rimediata da Dovizioso in Austria "Speriamo di poter fare una grande gara a Silverstone. Abbiamo avuto sicuramente sfortuna in passato, ma quest'anno stiamo dimostrando che siamo molto più forti nei circuiti in cui in passato non lo siamo stati, quindi mi sento bene per il fine settimana. Scopriremo com'è la nuova superficie perché in passato Silverstone è stata piuttosto accidentata e ovviamente vedremo che tempo fa", le sue parole.

