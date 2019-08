MotoGp, Miller confermato sulla Ducati Pramac nel 2020

Jack Miller e Pramac Racing continuano insieme e l'australiano sarà ancora pilota satellite Ducati per una stagione. Nel 2020 il numero 43 avrà una moto come quelle di fabbrica. L'annuncio spazza le voci sul possibile ritorno di fiamma tra Ducati, via Pramac, e Jorge Lorenzo. Per Miller invece, la rinnovata possibilità di dimostrare il suo lavoro nella formazioni più che satellite di Borgo Panigale. "Sono molto felice di aver raggiunto questo accordo - ha detto Miller - Pramac Racing è un team che mi ha fatto sentire a mio agio fin dall'inizio e il mio rapporto con Ducati è sempre stato molto stretto. Avrò di nuovo una moto ufficiale a mia disposizione e farò del mio meglio per ottenere grandi risultati. Desidero ringraziare Ducati e il mio team per l'ottimo lavoro che hanno fatto finora".

Francesco Guidotti (Team Manager Pramac Racing) "Il nostro obiettivo principale è quello di far crescere i giovani piloti e dare loro la possibilità di guidare un giorno la Ducati ufficiale. Jack sta dimostrando di avere un grande talento e la sua posizione attuale nella classifica piloti ne è la conferma. Siamo orgogliosi di averlo con noi anche nella prossima stagione, ed ora vogliamo restare concentrati sul nostro lavoro per raggiungere altri risultati importanti in questa stagione".

Paolo Ciabatti (Direttore Sportivo Ducati Corse) "Siamo davvero contenti di aver raggiunto un accordo con Pramac Racing che permetterà al nostro ‘factory supported team’ di mettere in campo le Desmosedici GP 20 sia per Jack che per Pecco nella prossima stagione. Per la prima volta Ducati avrà quattro moto identiche in MotoGP, due per la squadra Ducati ufficiale e due per Pramac Racing: questo eccezionale sforzo ci aiuterà a raccogliere e condividere maggiori informazioni e a migliorare il processo di sviluppo, con l'obiettivo di ottenere risultati ancora migliori e stimolare una competizione leale e positiva tra i nostri piloti. Siamo molto contenti che Jack continui con noi il prossimo anno, perché ha mostrato continui progressi da quando si è unito a noi nel 2018, e desideriamo ringraziare Pramac Racing per il loro continuo impegno con Ducati".