MotoGP, i precedenti delle volate mondiali: Bagnaia incrocia le dita

VERSO VALENCIA

Negli ultimi anni c'è stato un solo ribaltone clamoroso, con Hayden capace di superare Rossi nel 2006. Nel 2015 finale condizionato dai fatti di Sepang

© Getty Images Ancora pochi giorni e poi Valencia incoronerà il campione 2022 della MotoGP. Non è la prima volta che il tracciato spagnolo ospita la gara decisiva per l'assegnazione del numero uno, regalando anche qualche colpo di scena inatteso. La buona notizia per Francesco Bagnaia e per la Ducati non sono unicamente i 23 punti di vantaggio, ma anche il fatto che solo due volte negli ultimi anni chi arrivava davanti, non è riuscito a difendere la leadership, vedendosi superato proprio all'ultima occasione. L'episodio più clamoroso, tra l'altro, riguarda Valentino Rossi, battuto dal compianto Nicky Hayden nel 2006. Ma anche nel 2015 il pesarese venne rimontato da Jorge Lorenzo nel contestato finale di stagione con Marquez. Fabio Quartararo spera in una nuova impresa ai danni degli appassionati italiani.

Vedi anche Motogp Jarvis: "Bagnaia campione? Anche Rossi nel 2006 a Valencia..." HAYDEN VS ROSSI - 2006

Dopo essere finito a terra a causa della caduta provocata dal compagno di box Dani Pedrosa nel GP del Portogallo, Nicky Hayden arriva a Valencia con otto punti da recuperare nei confronti di Valentino Rossi. Il campione di Tavullia finisce a terra in curva 2 e porta a casa soltanto tre punti mentre Hayden chiude la gara in terza posizione e vince il titolo per cinque lunghezze.

MARQUEZ VS LORENZO - 2013

Bandiera nera nel GP di Australia e sconfitto da Jorge Lorenzo in Giappone: il rookie Marc Marquez giunge a Valencia con 13 punti di margine. Arriva terzo dietro al compagno di box Dani Pedrosa mentre Lorenzo vince la sua terza gara di fila: il numero 93 però si laurea per un soffio campione del mondo in MotoGP per la prima volta in carriera.

LORENZO VS ROSSI - 2015

I due compagni di squadra Yamaha Lorenzo e Rossi arrivano a Valencia divisi da sette punti a favore del marchigiano. Dopo quanto accaduto a Sepang con Marquez, Rossi deve scontare la penalità che lo porta a partire dal fondo dello schieramento. Lorenzo, Pedrosa e Marquez sono imprendibili per chiunque: il maiorchino conquista il suo terzo titolo nella classe regina.

MARQUEZ VS DOVIZIOSO - 2017

L’ultima volta che un titolo della MotoGP si è deciso all’ultima gara della stagione è stata nel 2017, annata che ha visto protagonisti Marquez e Andrea Dovizioso. Lo spagnolo arriva a Valencia con 21 punti di vantaggio sul forlivese che però cade e vede sfumare le speranze iridate. Ancora una volta Marquez è campione del mondo.