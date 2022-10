Jarvis: "Bagnaia campione? Anche Rossi nel 2006 a Valencia..."

ATTO FINALE

Il manager Yamaha spera ancora che a Quartararo riesca il miracolo: "Come ad Hayden quando Valentino cadde"

Sepang, le immagini della gara





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM A Francesco Bagnaia mancano solo due punti per laurearsi campione della MotoGP e a Valencia è tutto pronto per la festa Ducati. In casa Yamaha, però, sperano che stavolta il destino dia loro una mano e si aggrappano a un clamoroso precedente datato 2006, come ha ricordato il team principal Lin Jarvis. “Non si sa mai, è chiaro che dobbiamo vincere la gara e non sarà facile, potremmo anche essere sfortunati. Ma in questo sport tutto può succedere. Ricordo di essere andato a Valencia nel 2006 con Valentino Rossi, l'idea era che Vale vincesse la gara, ma è caduto e Nicky Hayden ha vinto il titolo. E' un circuito molto difficile, tutto può succedere", ha detto.

Vedi anche Motogp Bagnaia-Quartararo si decide a Valencia: a "Pecco" bastano 2 punti “Dobbiamo essere contenti perché siamo ancora in gioco. Questo tracciato non è così facile per noi, ma Fabio è partito dodicesimo in griglia a Sepang e ha fatto terzo. Con un dito rotto è stato qualcosa di impressionante e credo che quella gara gli abbia dato fiducia. Vediamo cosa succederà”, ha poi aggiunto. Vedi anche Motogp Ducati, Tardozzi: "Ordini di scuderia? Diciamo solo di non fare manovre azzardate"