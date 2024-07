MotoGP Germania, Martin: "Sprint difficile, se Bagnaia fosse stato secondo..."

gp germania

Lo spagnolo ammette i problemi in gara, ma sorride per il risultato ottenuto. Oliveira: "Vediamo cosa succede..."

MotoGP Germania, le immagini del sabato di qualifiche e Sprint















































































1 di 41 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 41 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin sorride per la vittoria in Sprint Race al Sachsenring nel GP di Germania di MotoGP, con una chiara ammissione dei problemi vissuti in gara: "È stata una gara bella, ma difficile. Bisogna gestire tanto, c'è stato vento. Ma mi sono sentito bene, sono contento per questa vittoria. Ho cambiato la strategia perché nei piani non c'era quello di essere terzo dopo qualche giro. Ho superato Oliveira, superare Bagnaia non era facile. Ero vicino a cadere, ma poi ho capito che alla 8 dovevo usare la gomma da time attack e l'ho superato".

"Ho provato a scappare, nove decimi sono stati importanti. Ma domani sarà lunga. Ho gestito tanto, non so domani come sarà con 30 giri. Se Bagnaia fosse stato secondo non so come avrei fatto..." ha detto lo spagnolo.

OLIVEIRA: "VEDIAMO COSA SUCCEDE"

Secondo posto per Miguel Oliveira con una sorprendente Aprilia del team Trackhouse: "Mi sono sentito bene per tutto il weekend e sapevo di avere la possibilità di prendere il podio. Stare in mezzo a due così è dura, soprattutto quando di solito sei in mezzo al gruppo. Non ho fatto errori e l'ho portata a casa, vediamo cosa succede domani".