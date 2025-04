MotoGP Spagna: Alex Marquez svetta in prequalifica, battute le Ducati ufficiali

Più forte delle cadute, Alex si candida a un altro weekend da protagonista: come era già accaduto in mattinata il pilota spagnolo è stato vittima di una brutta scivolata a inizio turno (con relativa bandiera rossa per ripristinare l'air-fence danneggiato dalla sua moto), ma è tornato in pista e ha saputo mettere tutti in riga, nonostante un polso destro dolorante. Il suo più diretto inseguitore, in questo caso, è stato Bagnaia, che nonostante qualche apparente incertezza sul passo è riuscito a spremere il meglio dalla sua moto una volta montate le gomme per il time attack. Discorso quasi opposto per il leader del Mondiale, Marc Marquez, che ha girato con un ritmo invidiabile nella prima parte della sessione, salvo poi faticare maggiormente nei minuti conclusivi e rischiare anche parecchio in occasione dell'ultimo attacco al tempo, evitando la caduta con un salvataggio dei suoi.