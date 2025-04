MotoGP Spagna: Alex Marquez davanti a Marc nelle Libere 1, solo 7° Bagnaia

È stato Alex Marquez il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Ducati Gresini non si è fatto condizionare da una scivolata in curva-1 a 18 minuti dal termine e ha chiuso il turno in 1'36''831 dopo aver montato gomme nuove negli ultimi minuti. Subito dietro, manco a dirlo, il fratello Marc con la Ducati ufficiale (+ 0''357), mentre alle loro spalle si è ritrovato un vasto assortimento di marche: 3° Quartararo con la Yamaha ufficiale, 4° Vinales con la Ktm Tech 3, 5° Mir con la Honda ufficiale e 6° Miller con la Yamaha Pramac. Inizio a rilento per Francesco Bagnaia con l'altra Ducati factory: il tre volte iridato ha chiuso con il 7° tempo a + 0''701.