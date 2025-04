Bagnaia: "Penso di poter lottare con Marc ma serve di più". Marquez: "Lui favorito"

La MotoGP torna in Europa e gareggerà a Jerez de la Frontera, iconica pista che ha avuto in Pecco Bagnaia il suo recente dominatore: tre vittorie consecutive nei Gp. Il pilota italiano, che insegue nel Mondiale con 97 punti alle spalle di Marc (123) e Alex Marquez (106), viene indicato come favorito anche dal leader iridato. Marquez sr non si espone sulla sua prima gara di casa, nella conferenza stampa di presentazione: "Per i piloti spagnoli questo Gp è speciale, ci sarà il tutto esaurito e tantissimo tifo. Ho l'esperienza per gestire ogni situazione, proveremo a organizzarci nelle prove libere e fare molto bene in pista. Questo è un circuito piccolo e stretto, diversissimo da ogni altra pista che abbiamo affrontato. L'uomo da battere sarà Bagnaia, che ha vinto gli ultimi tre Gp. Lui è il principe della MotoGp e io il Re, secondo Tardozzi? Ci sta, sono vecchio (ride, ndr). Scherzi a parte, mi aspetto Pecco come rivale per il Mondiale, anche se ciò che sta facendo mio fratello è fantastico. Entrambi vogliamo portare il titolo in rosso. Con la GP24.5 mi sento molto meglio: sento di avere una moto perfetta per il mio stile di guida, mentre con la GP23 faticavo molto di più in curva. Non so quale sia il limite con questa moto, sto cercando di trovarlo e ho sensazioni fantastiche. Con la moto dell'anno scorso, appena lo cercavo, rischiavo di cadere...".