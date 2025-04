Sbarco in Europa: Bagnaia punta al poker a casa Marquez

Dopo un avvio di stagione interamente overseas, il Motomondiale approda in Europa il primo fine settimana di maggio per il Gran Premio di Spagna, primo di una serie ininterrotta di dodici tappe nel nostro continente (il cuore caldo della stagione) che è destinata a concludersi solo a Misano, al tramonto della prossima estate. Per Francesco Bagnaia, chiamato ad arginare in fretta lo strapotere di Marc Marquez... e famiglia, non potrebbe esserci teatro d'operazioni più indicato e favorevole di quello di Jerez de la Frontera. Proprio in casa del nemico infatti Pecco è imbattuto fin dal 2022: tre vittorie di fila sul circuito andaluso che pareggiano quelle messe a segno dal diretto rivale (e compagno di squadra) tra il 2014 e il 2019.