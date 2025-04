Punto di non ritorno: Quartararo e Acosta, missione rilancio a Jerez

Non succede spesso ma... succede: con l’arrivo in Europa, su piste più familiari alla stragrande maggioranza dei piloti, gli equilibri emersi nell'avvio "flyaway" del Mondiale sono suscettibili di una sorta di fine tuning che però - questo fine settimana a Jerez de la Frontera - ben difficilmente riguarderà i mattatori dei primi quattro gran premi dell'anno: Marc e Alex Marquez, Francesco Bagnaia e ovviamente la Ducati che non ha fin qui mai lasciato spazio alla concorrenza sul gradino più alto del podio, tanto nel formato Sprint del sabato quanto in quello full distance della domenica. Jerez può - anzi deve - invece rappresentare una nuova ripartenza (si spera quella buona) per piloti e Case che hanno fin qui deluso in termini di performance e risultati davanti alla bandiera a scacchi. L'ultimo treno per il Mondiale insomma, o meglio per salvare una stagione nata male. Occorre subito in qualche modo "stornare" la posizione di Aprilia che paga l'assenza di Jorge Martin, i tempi lunghi del suo rientro e quelli della responsabilizzazione di Marco Bezzecchi, alla sua prima stagione (serve ricordarlo) nel team factory della Casa veneta.