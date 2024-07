MotoGP Germania, Bagnaia: "Ho fatto un errore e Martin l'ha capito, non potevo fare di più"

gp germania

Il ducatista ammette di aver osato con la gestione della gomma, con lo spagnolo che ne ha approfittato per superarlo

MotoGP Germania, le immagini del sabato di qualifiche e Sprint















































































1 di 41 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 41 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È un Francesco Bagnaia molto autocritico quello che al termine della Sprint Race del GP di Germania spiega il perché del terzo posto ottenuto alle spalle del vincitore Martin e il portoghese Miguel Oliveira: "È stata difficile oggi, ho perso tanto l'anteriore e Martin e Oliveira hanno fatto meglio di me. Siamo partiti bene, appena ho visto Oliveira tentare di superare Martin mi sono infilato. Poi ho gestito la gomma dietro, Jorge l'ha capito e mi ha passato. Peccato, un mio errore".

"Una volta che passano alcuni giri le gomme calano a tutti, anche se hai gestito la pressione è un problema per tutti. Da quel momento lì è stato più difficile" le parole di Pecco a Sky.

Il due volte iridato MotoGP, parlando del tracciato, ha sottolineato: "Questa non è una gran pista, non ha punti dove si va veloce, è stretta e non si può sfruttare una potenzialità. Ma abbiamo fatto un buon lavoro, ho perso la pole per una bandiera gialla... non è stata una giornata in cui è filato tutto liscio. Ad Assen era andata troppo bene, più di così oggi era difficile fare". Vedi anche Motogp MotoGP, GP Germania: Martin vince la Sprint, Bagnaia terzo dietro a Oliveira

Sul GP della domenica ha aggiunto: "Domani ci proveremo, la moto ha fatto uno step grosso e faremo lo stesso. Le condizioni cambieranno, ci saranno 10 gradi in meno e sicuramente c'è da fare un lavoro congiunto".