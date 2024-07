MotoGP, GP Germania: Martin vince la Sprint, Bagnaia terzo dietro a Oliveira

gp germania

Lo spagnolo non parte bene, poi riesce a mettere la sua Ducati Prima Pramac davanti a tutti mettendo a segno l'ambita fuga

MotoGP Germania, le immagini del sabato di qualifiche e Sprint















































































1 di 41 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 41 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È Jorge Martin a conquistare il successo nella Sprint Race del GP di Germania di MotoGP. Nella gara da 15 giri del Sachsenring, il pilota spagnolo partito dalla pole riesce a mettere la sua Ducati del team Prima Pramac davanti alla Aprilia del team Trackhouse di Miguel Oliveira e alla Ducati factory di Francesco Bagnaia, conquistando di fatto punti importanti per allungare per il titolo iridato proprio su Pecco. Giù dal podio l'altro ducatista Enea Bastianini, seguito dal connazionale Franco Morbidelli.

Dalla pole al successo, passando però per qualche giro tribolato che lo aveva portato a indietreggiare e gli aveva fatto temere il peggio. Alla fine Jorge Martin torna a sorridere dopo un momento di flessione in stagione, un successo nella Sprint Race del GP di Germania del Sachsenring che manda un chiaro messaggio al Mondiale, con Francesco Bagnaia che è avvertito.

Lo spagnolo, conquistatore della pole, riesce infatti a superare il tre volte iridato con un ottimo spunto, poi riesce a sfruttare qualche sbavatura dell'italiano per fuggire via, mentre tra lui e Pecco si piazza quel Miguel Oliveira "terzo incomodo" che fa un perfetto assist a Martin. Mettendosi davanti a Pecco, infatti, il portoghese rallenta (e non di poco) la rimonta di Bagnaia, che alla fine non forza e chiude terzo.

Giù dal podio della Sprint un'altra Ducati, quella di Enea Bastianini seguito dal connazionale Franco Morbidelli. Ma è alle loro spalle che succede di tutto, con Marc Marquez che di rimonta riesce a chiudere sesto al photofinish, beffando "di corto muso" l'Aprilia di Maverick Vinales. A punti anche la KTM di Brad Binder e l'altra Ducati Gresini di Alex Marquez.

A bocca asciutta invece Marco Bezzecchi, decimo con la Ducati VR46 davanti a Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Quartararo, Raul Fernandez e Luca Marini che chiude la top 15. Sfortuna per Augusto Fernandez e Pedro Acosta in GasGas, male le altre Honda che da Zarco a Bradl chiudono dal 17° al 19° posto con Nakagami 18°.