MotoGP, Dall'Igna. "Dovizioso? E' solo un problema economico"

In attesa di poter riaccendere i motori, in MotoGP tiene banco il futuro di Andrea Dovizioso, il cui contratto con la Ducati scadrà a fine anno. "A Dovizioso è sicuramente stata fatta un'offerta, quindi lo scoglio economico è quello principale in questo momento", ha annunciato il direttore denerale della Casa bolognese, Gigi Dall'Igna. In caso di divorzio potrebbe tornare Jorge Lorenzo? "Sicuramente è comprensibile che un pilota con le statistiche di Jorge abbia intenzione di finire la carriera in modo migliore rispetto a come ha concluso l'anno scorso (con la Honda, ndr). Detto questo, è difficile capire le sue reali motivazioni, è sicuramente una grande incognita".