Tennis, Wimbledon: uno stoico Fognini si arrende ad Alcaraz al quinto set. Avanzano Bellucci e Darderi

TABELLONE MASCHILE

Si interrompe subito al primo turno, ma tra gli applausi, l’avventura di Fabio Fognini nell’edizione 2025 di Wimbledon, l'ultima per il ligure. Il trentottenne azzurro si regala un match magico contro Carlos Alcaraz, ma ciò non gli basta per eliminare il campione in carica dei Championships: 7-5, 6(5)-7, 7-5, 2-6, 6-1 il risultato finale. Lo spagnolo soffre terribilmente in battuta in avvio di partita, commettendo parecchi doppi falli e lasciandosi condizionare dalle eccellenti risposte del sanremese. Un break nel momento decisivo gli permette però di prendersi il primo set, mentre a conquistare il secondo è Fognini, dirompente al tie-break. Nel terzo set si alternano quindi break e controbreak, con Alcaraz che riesce a tornare avanti nel totale. Fognini però non si arrende e costruisce un quarto set clamoroso, annichilendo completamente l’iberico con due break e forzando la sfida al quinto e decisivo set. Qui a imporsi, dopo anche una lunga interruzione per un malore accusato da uno spettatore sugli spalti, è però Alcaraz: il murciano non concede più nulla all’italiano e mette la parola fine a una partita bellissima, nonché l’ultima per Fognini a Wimbledon.



Debutto vincente invece per Mattia Bellucci, bravo a superare 6(2)-7, 6-3, 6-4, 6-4 la wild card Oliver Crawford. Il tennista di Busto Arsizio perde il primo set al tie-break, ma poi cambia marcia e costruisce una rimonta che gli permette di conquistare il suo primo successo in carriera sull’erba dello Slam londinese. Bellucci toglie infatti il servizio all’avversario per ben tre volte nel corso dei tre set successivi e chiude ogni discorso in 3h, senza mai perdere la battuta. Autore di una rimonta che gli consente di supera il turno è anche Luciano Darderi, vittorioso 7-6(3), 1-6, 6(2)-7, 6-3, 6-1 su Safiullin. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, l’azzurro nato in Argentina concede al rivale i due parziali centrali, ma poi ribalta tutto nel quarto e nel quinto set, sigillando l’incontro alla soglia delle quattro ore di gioco.